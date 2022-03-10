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В Нахчыване выявлены десятки нелегальных мигрантов

В Нахчыване выявлены десятки нелегальных мигрантов Государственная служба миграции Нахчыванской Автономной Республики выявила 25 иностранцев, нарушивших миграционные требования Азербайджана.
Социальная защита
10 марта 2022 г. 06:30
В Нахчыване выявлены десятки нелегальных мигрантов

Государственная служба миграции Нахчыванской Автономной Республики выявила 25 иностранцев, нарушивших миграционные требования Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную миграционную службу автономной республики.

Так, за прошлый месяц в Государственную миграционную службу поступило 326 заявлений. Из этих обращений 139 касались выдачи иностранцам разрешений на временное проживание в Азербайджанской Республике, выдачи разрешений на работу для трудоустройства, продления временного пребывания, а также гражданства. Каждая апелляционная жалоба была рассмотрена отдельно в соответствии с требованиями законодательства, и были приняты соответствующие решения.

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