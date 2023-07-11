В Нахчыване выплачены пенсии за июль

Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Нахчыванской Автономной Республики завершил выплату пенсий за июль.

Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Нахчыванской Автономной Республики завершил выплату пенсий за июль.

Как сообщили нахчыванскому бюро Report в министерстве, граждане могут получить пенсии посредством пластиковых карт в банкоматах соответствующих банков.

В настоящее время продолжаются соответствующие работы по выплате пособий за счет взносов по обязательному государственному социальному страхованию, которые планируется завершить в течение дня.