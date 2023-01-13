В Нахчыванской АР выплачены пенсии и пособия за январь

В Нахчыванской автономной республике (НАР) выплачены трудовые пенсии и пособия, предоставляемые за счет взносов по обязательному государственному социальному страхованию, за январь.

В Нахчыванской автономной республике (НАР) выплачены трудовые пенсии и пособия, предоставляемые за счет взносов по обязательному государственному социальному страхованию, за январь.

Как сообщили нахчыванскому бюро Report в Государственном фонде социальной защиты НАР, в целом на выплату пенсий было потрачено 16 млн 123 тыс. 314 манатов, на социальные пособия – 418 тыс. 952 маната.

С будущего месяца трудовым пенсионерам будут перечислены суммы прибавки к минимальной пенсии и прибавки за счет индексации, рассчитанные с 1 января 2023 года.