В Нахчыване в этом году фондом Dəstək оказано материальной поддержки на сумму 341 550 манатов

В Нахчыване за шесть месяцев текущего года фондом Dəstək оказано материальной поддержки на сумму 341 550 манатов.

В Нахчыване за шесть месяцев текущего года фондом Dəstək оказано материальной поддержки на сумму 341 550 манатов.

Как сообщает местное бюро Report, Министерство труда и социальной защиты населения Нахчыванской Автономной Республики представило статистику лиц, пострадавших в боях за защиту территориальной целостности Азербайджана, и семей шехидов, получивших материальную помощь от фонда Dəstək в течение шести месяцев текущего года.

Согласно статистике, за первую половину года 91 семье шехидов и 43 инвалидам войны в общей сложности было оказано материальной помощи на 341 550 манатов.