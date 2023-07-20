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В Нахчыване в этом году фондом Dəstək оказано материальной поддержки на сумму 341 550 манатов

В Нахчыване в этом году фондом Dəstək оказано материальной поддержки на сумму 341 550 манатов В Нахчыване за шесть месяцев текущего года фондом Dəstək оказано материальной поддержки на сумму 341 550 манатов.
Социальная защита
20 июля 2023 г. 20:39
В Нахчыване в этом году фондом Dəstək оказано материальной поддержки на сумму 341 550 манатов

В Нахчыване за шесть месяцев текущего года фондом Dəstək оказано материальной поддержки на сумму 341 550 манатов.

Как сообщает местное бюро Report, Министерство труда и социальной защиты населения Нахчыванской Автономной Республики представило статистику лиц, пострадавших в боях за защиту территориальной целостности Азербайджана, и семей шехидов, получивших материальную помощь от фонда Dəstək в течение шести месяцев текущего года.

Согласно статистике, за первую половину года 91 семье шехидов и 43 инвалидам войны в общей сложности было оказано материальной помощи на 341 550 манатов.

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Версия на азербайджанском языке Naxçıvanda bu il “Dəstək” Fondu tərəfindən 341 550 manat maddi yardım edilib

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