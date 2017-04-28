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    В Нахчыване сократилось число браков, увеличились разводы

    Самый низкий показатель зарегистрирован по районам Седерек и Джульфа

    Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ В прошлом году в Нахчыванской автономной республике зарегистрирован 2661 брак.

    Как передает Report со ссылкой на Комитет статистики автономной республики, в 2016 году имели место 417 разводов.

    По сравнению с 2010 годом в автономной республике наблюдается уменьшение в количестве браков и рост – разводов.

    В названный год было зарегистрировано 3397 браков и 333 развода.

    Наибольший показатель разводов пришелся на город Нахчыван. В прошлом году против 554 браков зарегистрировано 135 разводов.

    Самый низкий показатель зарегистрирован по районам Седерек и Джульфа. В Седереке зарегистрирован 91 брак и 94 развода, в Джульфе – 268 браков и 25 разводов.

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