В Нахчыване сократилось число браков, увеличились разводы

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ В прошлом году в Нахчыванской автономной республике зарегистрирован 2661 брак.

Как передает Report со ссылкой на Комитет статистики автономной республики, в 2016 году имели место 417 разводов.

По сравнению с 2010 годом в автономной республике наблюдается уменьшение в количестве браков и рост – разводов.

В названный год было зарегистрировано 3397 браков и 333 развода.

Наибольший показатель разводов пришелся на город Нахчыван. В прошлом году против 554 браков зарегистрировано 135 разводов.

Самый низкий показатель зарегистрирован по районам Седерек и Джульфа. В Седереке зарегистрирован 91 брак и 94 развода, в Джульфе – 268 браков и 25 разводов.