В Нахчыване снизятся цены на хлеб

С 17 июля 300-граммовая буханка хлеба будет продаваться в торговых точках за 40 гяпиков, а не за 45.

С 17 июля 300-граммовая буханка хлеба будет продаваться в торговых точках за 40 гяпиков, а не за 45.

Об этом нахчыванскому бюро Report сообщили в Министерстве экономики Нахчыванской Автономной Республики.

Было отмечено, что с учетом того, что на внутреннем рынке хлебопроизводителям предлагается 50 килограммов муки по 33-34 маната, с понедельника, 17 июля, было рекомендовано продавать 300-граммовый хлеб по оптовой цене 36 гяпиков, а розничной - по 40 гяпиков.

Удешевление хлеба объясняется удешевлением зерна на мировых рынках.