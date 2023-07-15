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В Нахчыване снизятся цены на хлеб

В Нахчыване снизятся цены на хлеб С 17 июля 300-граммовая буханка хлеба будет продаваться в торговых точках за 40 гяпиков, а не за 45.
Социальная защита
15 июля 2023 г. 17:42
В Нахчыване снизятся цены на хлеб

С 17 июля 300-граммовая буханка хлеба будет продаваться в торговых точках за 40 гяпиков, а не за 45.

Об этом нахчыванскому бюро Report сообщили в Министерстве экономики Нахчыванской Автономной Республики.

Было отмечено, что с учетом того, что на внутреннем рынке хлебопроизводителям предлагается 50 килограммов муки по 33-34 маната, с понедельника, 17 июля, было рекомендовано продавать 300-граммовый хлеб по оптовой цене 36 гяпиков, а розничной - по 40 гяпиков.

Удешевление хлеба объясняется удешевлением зерна на мировых рынках.

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