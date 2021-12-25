В Нахчыване семьям шехидов и ветеранам предоставлены квартиры и автомобили

В Нахчыване семьям шехидов и ветеранам предоставлены квартиры и автомобили

В Нахчыване 3 семьям шехидов и 2 ветеранам были предоставлены квартиры, а также 10 участникам Отечественной войны подарены автомобили.

https://static.report.az/photo/d891e1c5-0867-347c-bd90-6f67c8a7ae0e.jpg https://static.report.az/photo/d891e1c5-0867-347c-bd90-6f67c8a7ae0e.jpg

В Нахчыване 3 семьям шехидов и 2 ветеранам были предоставлены квартиры, а также 10 участникам Отечественной войны подарены автомобили. Как передает Report, выступивший на мероприятии председатель Верховного Собрания Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов почтил память наших героических шехидов. Ветераны и члены семей шехидов поблагодарили В.Талыбова за внимание и заботу. Отметим, что квартиры, переданные семьям шехидов и ветеранам, находятся в жилых домах в Джульфе, Бабеке и Нахчыване. В полностью отремонтированных квартирах установлена ​​мебель, созданы все необходимые условия для проживания. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook