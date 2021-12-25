В Нахчыване семьям шехидов и ветеранам предоставлены квартиры и автомобили

В Нахчыване 3 семьям шехидов и 2 ветеранам были предоставлены квартиры, а также 10 участникам Отечественной войны подарены автомобили.
Как передает Report, выступивший на мероприятии председатель Верховного Собрания Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов почтил память наших героических шехидов.
Ветераны и члены семей шехидов поблагодарили В.Талыбова за внимание и заботу.
Отметим, что квартиры, переданные семьям шехидов и ветеранам, находятся в жилых домах в Джульфе, Бабеке и Нахчыване. В полностью отремонтированных квартирах установлена мебель, созданы все необходимые условия для проживания.