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В Нахчыване семьям шехидов и ветеранам предоставлены квартиры и автомобили

В Нахчыване семьям шехидов и ветеранам предоставлены квартиры и автомобили В Нахчыване 3 семьям шехидов и 2 ветеранам были предоставлены квартиры, а также 10 участникам Отечественной войны подарены автомобили.
Социальная защита
25 декабря 2021 г. 04:19
В Нахчыване семьям шехидов и ветеранам предоставлены квартиры и автомобили

В Нахчыване 3 семьям шехидов и 2 ветеранам были предоставлены квартиры, а также 10 участникам Отечественной войны подарены автомобили.

Как передает Report, выступивший на мероприятии председатель Верховного Собрания Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов почтил память наших героических шехидов.

Ветераны и члены семей шехидов поблагодарили В.Талыбова за внимание и заботу.

Отметим, что квартиры, переданные семьям шехидов и ветеранам, находятся в жилых домах в Джульфе, Бабеке и Нахчыване. В полностью отремонтированных квартирах установлена ​​мебель, созданы все необходимые условия для проживания.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNaxçıvanda şəhid ailələrinə, qazilərə mənzillər və avtomobillər verilib

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