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В Нахчыване семьям шехидов и инвалидам войны были предоставлены квартиры

В Нахчыване семьям шехидов и инвалидам войны были предоставлены квартиры В Нахчыванской Автономной Республике семьям шехидов и инвалидам войны были предоставлены квартиры и автомобили.
Социальная защита
16 марта 2023 г. 16:52
В Нахчыване семьям шехидов и инвалидам войны были предоставлены квартиры

В Нахчыванской Автономной Республике семьям шехидов и инвалидам войны были предоставлены квартиры и автомобили.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

В мероприятии по вручению квартир и автомобилей приняли участие министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев и полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли.

В период после войны семьям шехидов и инвалидам войны было предоставлено 4 500 квартир и частных домов. Также в послевоенный период инвалидам войны было предоставлено 324 автомобиля, а за весь прошедший период - более 7 500 автомобилей.

За прошедший период в Нахчыване семьям шехидов и инвалидам войны было предоставлено 300 квартир и 587 автомобилей.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNaxçıvanda bir qrup şəhid ailəsi və müharibə əlillinə mənzillər təqdim edilib

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