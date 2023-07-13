О нас

В Нахчыване сдан в эксплуатацию новый жилой комплекс на 192 квартиры

В Нахчыване сдан в эксплуатацию новый жилой комплекс на 192 квартиры В Нахчыване сдан в эксплуатацию новый жилой комплекс на 192 квартиры.
Социальная защита
13 июля 2023 г. 20:03
В Нахчыване сдан в эксплуатацию новый жилой комплекс на 192 квартиры

В Нахчыване сдан в эксплуатацию новый жилой комплекс на 192 квартиры.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, председатель Конфедерации предпринимателей Нахчыванской АР Вугар Аббасов на церемонии открытия жилого комплекса "Умид" сказал, что общая площадь комплекса составляет 22 325 квадратных метров.

Комплекс состоит из четырех девятиэтажных жилых домов на 192 квартиры. Одна из квартир подарена семье шехида капитана Эльмаддина Мейданова.

Вугар Аббасов подчеркнул, что в комплексе открыто 10 рабочих мест.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоNaxçıvanda 192 mənzillik yeni yaşayış kompleksi istifadəyə verilib

Самое читаемое

Июнь 2023 года стал самым жарким на планете за время наблюдений
Июнь 2023 года стал самым жарким на планете за время наблюдений
7 июля 2023 г. 08:12
Посол: Надеюсь, что граждане Черногории смогут въезжать в Азербайджан без визы
Посол: Надеюсь, что граждане Черногории смогут въезжать в Азербайджан без визы
7 июля 2023 г. 11:55
Президент: Политический диалог между Азербайджаном и Албанией отличается очень хорошей динамикой
Президент: Политический диалог между Азербайджаном и Албанией отличается очень хорошей динамикой
7 июля 2023 г. 14:05
Азербайджан начал поставки груш в еще одну страну
Азербайджан начал поставки груш в еще одну страну
7 июля 2023 г. 16:50
Президент: Благоприятное географическое положение Азербайджана создает дополнительные возможности в транспортной сфере
Президент: Благоприятное географическое положение Азербайджана создает дополнительные возможности в транспортной сфере
11 июля 2023 г. 19:07
Спецпосланник президента США Джон Керри посетит Китай
Спецпосланник президента США Джон Керри посетит Китай
12 июля 2023 г. 08:43
Блинкен: Поставки F-16 Турции отвечают интересам США и НАТО
Блинкен: Поставки F-16 Турции отвечают интересам США и НАТО
12 июля 2023 г. 14:03
Фенербахче анонсировал переход очередного игрока
"Фенербахче" анонсировал переход очередного игрока
12 июля 2023 г. 22:11
ASCO: Верхний модуль платформы Центрально-Восточный Азери” загружен на баржу STB-1
ASCO: Верхний модуль платформы "Центрально-Восточный Азери” загружен на баржу STB-1
13 июля 2023 г. 11:05
Япония осенью проведет онлайн-саммит G7
Япония осенью проведет онлайн-саммит G7
13 июля 2023 г. 16:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi