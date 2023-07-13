В Нахчыване сдан в эксплуатацию новый жилой комплекс на 192 квартиры

В Нахчыване сдан в эксплуатацию новый жилой комплекс на 192 квартиры

В Нахчыване сдан в эксплуатацию новый жилой комплекс на 192 квартиры.

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В Нахчыване сдан в эксплуатацию новый жилой комплекс на 192 квартиры. Как сообщает нахчыванское бюро Report, председатель Конфедерации предпринимателей Нахчыванской АР Вугар Аббасов на церемонии открытия жилого комплекса "Умид" сказал, что общая площадь комплекса составляет 22 325 квадратных метров. Комплекс состоит из четырех девятиэтажных жилых домов на 192 квартиры. Одна из квартир подарена семье шехида капитана Эльмаддина Мейданова. Вугар Аббасов подчеркнул, что в комплексе открыто 10 рабочих мест. Подпишитесь на наш Telegram канал