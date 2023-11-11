В Нахчыване проведен "Фестиваль профессий"

В Нахчыване состоялся "Фестиваль профессий", проводимый Государственным агентством занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана во второй раз.
Как сообщает местное бюро
В мероприятии, который вызвал большой интерес у жителей Нахчывана, также приняли участие около 8 тыс. человек.
Гости ознакомились со стендами представленных профессий и пообщались со специалистами.
Отметим, что и в этот раз на фестивале, который проводится в 10 районах и городах страны, участники узнают, какие навыки требуются по конкретным профессиям, принимают участие в презентациях экспертов.
Следующий фестиваль пройдет 14 ноября 2023 года в Джалилабаде.