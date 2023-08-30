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В Нахчыване пройдет Форум карьеры

В Нахчыване пройдет Форум карьеры В Нахчыване при организации Министерства труда и социальной защиты населения 29 сентября пройдет карьерный форум под девизом "Новые возможности на древней земле".
Социальная защита
30 августа 2023 г. 18:22
В Нахчыване пройдет Форум карьеры

В Нахчыване при организации Министерства труда и социальной защиты населения 29 сентября пройдет карьерный форум под девизом "Новые возможности на древней земле".

Как сообщает Report, информацию об этом распространило министерство.

Целью форума является подготовка профессиональных кадров, содействие переходу на рынок труда и развитие профессиональных навыков.

В рамках мероприятия пройдут три панельные дискуссии с участием четырех местных и двух иностранных спикеров. В качестве темы дискуссий спикеры выбрали темы: "Навыки – суть рынка труда", "Такова эпоха", "Плохо не знать, плохо не спросить у профессионала".

Ожидается, что в нем примут представители как частного, так и государственных секторов, в ближайшее время начнется регистрация участников.

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Версия на азербайджанском языке Naxçıvanda Karyera Forumu keçiriləcək

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