В Нахчыване малоимущим семьям оказана продовольственная помощь

По случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева Конфедерация профсоюзов Азербайджана оказала помощь малоимущим семьям в Нахчыване.

По случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева Конфедерация профсоюзов Азербайджана оказала помощь малоимущим семьям в Нахчыване.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, на организованном по этому случаю мероприятии полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли был проинформирован о том, что помощь для малоимущих семей, а также для семей шехидов и ветеранов войны включает в себя продовольственные товары.

В общей сложности помощь оказана 2 700 семьям.