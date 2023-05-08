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В Нахчыване малоимущим семьям оказана продовольственная помощь 

В Нахчыване малоимущим семьям оказана продовольственная помощь  По случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева Конфедерация профсоюзов Азербайджана оказала помощь малоимущим семьям в Нахчыване.
Социальная защита
8 мая 2023 г. 13:46
В Нахчыване малоимущим семьям оказана продовольственная помощь 

По случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева Конфедерация профсоюзов Азербайджана оказала помощь малоимущим семьям в Нахчыване.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, на организованном по этому случаю мероприятии полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли был проинформирован о том, что помощь для малоимущих семей, а также для семей шехидов и ветеранов войны включает в себя продовольственные товары.

В общей сложности помощь оказана 2 700 семьям.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNaxçıvandakı aztəminatlı ailələrə sovqat paylanılıb

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