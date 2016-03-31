​В Нахчыване 70 758 семей получили земельные участки

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ В Нахчыванской Автономной Республике за последние 20 лет осуществлены реформы в 132 хозяйствах 205 сел, выданы земельные участки 70 758 семьям и 24 146 жителям.

Как передает Report, об этом сообщил министр сельского хозяйства Нахчыванской Автономной Республики Эльшад Алиев.

Он отметил, что итогом успешного выполнения государственной программы стали достижения во всех отраслях сельского хозяйства: "В 2015 году в Автономной Республике произведено 106 282 тонны зерновых, 4 481 тонна кормовой кукурузы, 6 589 тонн бобовых, 690 тонн подсолнечника, 45 043 тонны картофеля, 82 016 тонн овощей, 38 003 тонны бахчевых, 51 111 тонн фруктов, 15 354 тонны винограда. В то же время экспортировано свыше 96 млн. долларов сельхозпродукции".