​В Нафталане пройдет трудовая ярмарка

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Государственная служба занятости при министерстве труда и социальной защиты населения проведет 15 мая в Нафталане очередную трудовую ярмарку, преследующую целью трудоустроить безработных граждан.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью министерства, мероприятие будет организовано в административном здании Центра занятости города Нафталан. На трудовой ярмарке гражданам предложат около 140 вакансий. На мероприятии с участием представителей предлагающих работу предприятий произведут также регистрацию лиц, желающих посетить курсы повышения квалификации, а также получить временную или оплачиваемую общественную работу.