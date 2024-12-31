В МВД обратились к гражданам, отправляющимся в регионы на праздники

В МВД Азербайджана обратились к гражданам, которые отправляются в регионы на праздники.

В МВД Азербайджана обратились к гражданам, которые отправляются в регионы на праздники.

Как передает Report , в ведомстве напомнили, что во время праздничных каникул по случаю 31 Декабря – Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года в числе посещающих регионы республики наблюдается рост, а это приводит к повышению плотности транспортного потока на дорогах.

Министерство призвало граждан проявлять повышенную бдительность во избежание неприятных инцидентов.

"В первую очередь, необходимо соблюдать установленный скоростной режим, выбирать скорость в соответствии с дорожными и погодными условиями, не садиться за руль в нетрезвом состоянии и, по возможности, отдавать предпочтение передвижению в ранние часы.

Во время путешествий следует убедиться, что все находящиеся в автомобиле пристегнуты ремнями безопасности", - говорится в обращении.