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В МВД обратились к гражданам, отправляющимся в регионы на праздники

В МВД обратились к гражданам, отправляющимся в регионы на праздники В МВД Азербайджана обратились к гражданам, которые отправляются в регионы на праздники.
Социальная защита
31 декабря 2024 г. 18:32
В МВД обратились к гражданам, отправляющимся в регионы на праздники

В МВД Азербайджана обратились к гражданам, которые отправляются в регионы на праздники.

Как передает Report, в ведомстве напомнили, что во время праздничных каникул по случаю 31 Декабря – Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года в числе посещающих регионы республики наблюдается рост, а это приводит к повышению плотности транспортного потока на дорогах.

Министерство призвало граждан проявлять повышенную бдительность во избежание неприятных инцидентов.

"В первую очередь, необходимо соблюдать установленный скоростной режим, выбирать скорость в соответствии с дорожными и погодными условиями, не садиться за руль в нетрезвом состоянии и, по возможности, отдавать предпочтение передвижению в ранние часы.

Во время путешествий следует убедиться, что все находящиеся в автомобиле пристегнуты ремнями безопасности", - говорится в обращении.

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Версия на азербайджанском языке DİN bayram günlərində şəhər və rayonlara səfər edənlərə müraciət edib

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