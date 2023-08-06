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В МВД Азербайджана призвали родителей не оставлять без присмотра детей на пляжах

В МВД Азербайджана призвали родителей не оставлять без присмотра детей на пляжах Министерство внутренних дел Азербайджана призвало родителей не оставлять без присмотра детей на пляжах.
Социальная защита
6 августа 2023 г. 16:35
В МВД Азербайджана призвали родителей не оставлять без присмотра детей на пляжах

Министерство внутренних дел Азербайджана призвало родителей не оставлять без присмотра детей на пляжах.

Как сообщает Report со ссылкой на обращение ведомства, сегодня в МВД поступила информация о пропаже 42 детей на пляжах столицы.

"На основании полученной информации была обеспечена координация с сотрудниками полиции, которые несут службу по обеспечению безопасности непосредственно на территории пляжей, пропавшие дети были найдены и переданы родителям.

Просим граждан не оставлять своих детей без присмотра.

В целях эффективной охраны безопасности и общественного порядка во всех зонах отдыха нашей республики МВД организована служба, привлечены дополнительные силы", - отмечается в обращении.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDİN çimərliklərlə bağlı vətəndaşlara müraciət edib

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