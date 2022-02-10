В МТСЗН выявлены случаи завышенного начисления пенсий, пособий и стипендий

В 2021 году в соответствующих структурах Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана были выявлены случаи завышенного начисления пенсий, пособий и стипендий.

В 2021 году в соответствующих структурах Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана были выявлены случаи завышенного начисления пенсий, пособий и стипендий.

Об этом Report сообщили в Службе государственного финансового контроля Министерства финансов.

Службой государственного финансового контроля в центральном аппарате Министерства труда и социальной защиты населения и в 28 подведомственных ему учреждениях выявлены случаи возврата части средств, выплаченных для направления инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, ветеранов войны и семей шехидов в санаторно-курортные учреждения, которые были возвращены руководителями этих учреждений бывшим руководящим работникам министерства, случаи переплаты средств подрядным организациям посредством увеличения объемов работ при строительстве социальных объектов и частных жилых домов для льготников, случаи необеспечения уплаты административных штрафов в крупных размерах, примененных соответствующими структурами министерства, случаи завышенного начисления пенсий, пособий и стипендий.

Необоснованно выплаченные средства были возмещены путем уплаты в госбюджет этих средств со стороны ответственных должностных лиц, часть необоснованно выплаченных средств, выявленных в ходе мероприятий, проведенных по решению прокуратуры и правоохранительных органов, в ходе предварительного следствия была возмещена виновными лицами, а возмещение оставшейся части средств, согласно судебным решениям, в настоящее время продолжается с привлечением имущества виновных лиц.