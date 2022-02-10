О нас
Report Georgia
Аудио новости

В МТСЗН выявлены случаи завышенного начисления пенсий, пособий и стипендий

В МТСЗН выявлены случаи завышенного начисления пенсий, пособий и стипендий В 2021 году в соответствующих структурах Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана были выявлены случаи завышенного начисления пенсий, пособий и стипендий.
Социальная защита
10 февраля 2022 г. 16:04
В МТСЗН выявлены случаи завышенного начисления пенсий, пособий и стипендий

В 2021 году в соответствующих структурах Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана были выявлены случаи завышенного начисления пенсий, пособий и стипендий.

Об этом Report сообщили в Службе государственного финансового контроля Министерства финансов.

Службой государственного финансового контроля в центральном аппарате Министерства труда и социальной защиты населения и в 28 подведомственных ему учреждениях выявлены случаи возврата части средств, выплаченных для направления инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, ветеранов войны и семей шехидов в санаторно-курортные учреждения, которые были возвращены руководителями этих учреждений бывшим руководящим работникам министерства, случаи переплаты средств подрядным организациям посредством увеличения объемов работ при строительстве социальных объектов и частных жилых домов для льготников, случаи необеспечения уплаты административных штрафов в крупных размерах, примененных соответствующими структурами министерства, случаи завышенного начисления пенсий, пособий и стипендий.

Необоснованно выплаченные средства были возмещены путем уплаты в госбюджет этих средств со стороны ответственных должностных лиц, часть необоснованно выплаченных средств, выявленных в ходе мероприятий, проведенных по решению прокуратуры и правоохранительных органов, в ходе предварительного следствия была возмещена виновными лицами, а возмещение оставшейся части средств, согласно судебным решениям, в настоящее время продолжается с привлечением имущества виновных лиц.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində pensiya, təqaüd və müavinətlərin artıq hesablanması aşkarlanıb

Самое важное

Обстреляны позиции Азербайджанской армии в направлении Кяльбаджарского района
Обстреляны позиции Азербайджанской армии в направлении Кяльбаджарского района
10 февраля 2022 г. 09:24
Со времен массовой резни в Малыбейли и Гушчулар прошло 30 лет 
Со времен массовой резни в Малыбейли и Гушчулар прошло 30 лет 
10 февраля 2022 г. 00:00
Делегация из Удмуртии посетит Азербайджан с деловым визитом
Делегация из Удмуртии посетит Азербайджан с деловым визитом
9 февраля 2022 г. 13:12
Агентство развития медиа обозначило цели нового закона «О медиа»
Агентство развития медиа обозначило цели нового закона «О медиа»
9 февраля 2022 г. 12:20
В Баку сожительствовавший с 15-летней девушкой мужчина взят под надзор полиции
В Баку сожительствовавший с 15-летней девушкой мужчина взят под надзор полиции
9 февраля 2022 г. 11:42
Президент Ильхам Алиев утвердил закон О Медиа
Президент Ильхам Алиев утвердил закон "О Медиа"
8 февраля 2022 г. 18:18
Распространились кадры получения главой незарегистрированной организации денег от граждан
ВидеоРаспространились кадры получения главой незарегистрированной организации денег от граждан
8 февраля 2022 г. 17:26
Азербайджан поставляет в Турцию дополнительные объемы газа по ее просьбе
Азербайджан поставляет в Турцию дополнительные объемы газа по ее просьбе
8 февраля 2022 г. 17:25
Албано-Удинская христианская община: Мы готовы сотрудничать с Армяно-григорианской церковью
Албано-Удинская христианская община: Мы готовы сотрудничать с Армяно-григорианской церковью
8 февраля 2022 г. 16:59
Азербайджанские НПО обратились к гендиректору ЮНЕСКО
Азербайджанские НПО обратились к гендиректору ЮНЕСКО
8 февраля 2022 г. 13:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi