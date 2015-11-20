В мире отмечается Всемирный день ребенка

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня отмечается Всемирный день ребенка (Всемирный день прав детей).

Как сообщает Report, в 1956 году Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала всем странам ввести в практику празднование Всемирного дня ребёнка (Universal Children's Day), как дня мирового братства и взаимопонимания детей, посвященного деятельности, направленной на обеспечение благополучия детей во всем мире.

20 ноября 1959 года ассамблея приняла декларацию прав ребёнка, а в 1989 году - Конвенцию о правах ребёнка.

Конвенция, которая является самым ратифицированным правозащитным договором, содержит ряд прав ребенка, включая право на жизнь, здоровье, образование, отдых и досуг, заботу родителей, защиту от насилия и дискриминации, выражение мнений.

В этом году исполнилось 26 лет со дня принятия Конвенции о правах ребёнка ООН, ратифицированного в Азербайджане.

Отметим, что по инициативе аппарата омбудсмена Азербайджана с 20 октября по 20 ноября в республике прошел "Месяц прав детей".