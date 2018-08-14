В минувшем месяце в Азербайджан запрещен въезд 653 иностранцам

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ В июле в Государственную Миграционную Службу поступило 122 тыс. 485 обращений по поводу регистрации иностранцев и лиц без гражданства.

Об этом Report сообщили в Государственной Миграционной Службе. 6 664 поступивших обращений касались получения и продления разрешения на работу.

Было принято 2128 решений касались нарушения требований миграционного законодательства. 653 решения об ограничении въезда на территорию республики, 405 предусматривали применение штрафа и выдворения из страны, 248 – нарушения соответствующих требований миграционного законодательства.