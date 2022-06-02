В Минтруда выразили отношение к недовольству участников Отечественной войны

В Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана выразили отношение к недовольству участников Отечественной войны.

В Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана выразили отношение к недовольству участников Отечественной войны.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью Минтруда, к этим лицам всегда проявляется забота, все их обращения изучаются с особой тщательностью.

"Группу участников войны, обратившихся сегодня в министерство, внимательно выслушали руководящие должностные лица ведомства. Их обращения в основном были связаны с оценкой инвалидности. Каждое обращение было зарегистрировано, они будут рассмотрены, в соответствии с результатами будут приняты меры. Во время приема было сообщено, что продолжается совместная работа с соответствующими структурами для оценки инвалидности военнослужащих, получивших ранения в Отечественной войне и прошедших лечение. Уже 3 000 из этих военнослужащих получили инвалидность и соответствующие социальные выплаты в связи с защитой территориальной целостности нашей страны.

Если указанный в направлении диагноз и текущее состояние здоровья обратившихся лиц создают основание, им присваивается соответствующая степень инвалидности. Также следует отметить, что некоторые из обратившихся к нам участников войны совершили оскорбительные действия в приемной министерства, сломали находившиеся здесь компьютерное оборудование, входную дверь, турникет, повредили государственное имущество. В связи с этим также будут приняты меры. В течение дня будет предоставлена дополнительная информация", - сообщили в министерстве.