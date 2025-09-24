Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Социальная защита
    • 24 сентября, 2025
    • 19:21
    В Минтруда состоялись встречи с делегациями Турции, Пакистана и Бангладеш

    В Министерстве труда и социальной защиты населения состоялись встречи с делегациями Турции, Пакистана и Бангладеш.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

    Глава ведомства Анар Алиев на переговорах с турецкой делегацией во главе с замминистра труда и социальной защиты Лютфихака Алпкана отметил, что дружественные отношения между двумя странами способствуют активному расширению взаимодействия в социальной сфере. Алпкан, в свою очередь, подчеркнул укрепление двусторонних связей и выразил уверенность в их дальнейшем развитии.

    На встрече с федеральным министром Пакистана Чаудри Саликом Хусейном обсуждалась реализация программы DOST в Пакистане и подготовка нового плана мероприятий в рамках сотрудничества.

    В ходе переговоров с министром труда и занятости Бангладеш Мухаммадом Сахаватом Хуссейном была отмечена важность взаимодействия в рамках ОИС и Движения неприсоединения. Хуссейн отметил значимость заседания Центра труда ОИС в Баку и выразил интерес к расширению связей между двумя странами.

    Лента новостей