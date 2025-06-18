В Минтруда прошла встреча с работодателями, действующими на освобожденных от оккупации территориях

В Министерстве труда и социальной защиты населения прошла очередная встреча с работодателями, действующими на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

В Министерстве труда и социальной защиты населения прошла очередная встреча с работодателями, действующими на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Об этом Report сообщили в ведомстве.

Замминистра труда и социальной защиты населения Вюсал Насирли отметил, что важным направлением работ по реализации Государственной программы Великого возвращения является обеспечение занятости жителей, возвращающихся на родные земли. Он подчеркнул важную роль тесного сотрудничества с работодателями в реализации программ активной занятости для этой цели.

На встрече обсуждались работы, проведенные в области обеспечения занятости граждан, проживающих и планирующих проживать в наших освобожденных от оккупации регионах. Были обсуждены вопросы дальнейшего усиления и повышения эффективности мероприятий в этом направлении.