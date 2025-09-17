Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    В Минтруда обсуждены вопросы занятости на освобожденных территориях Азербайджана

    Социальная защита
    • 17 сентября, 2025
    • 19:55
    В Минтруда обсуждены вопросы занятости на освобожденных территориях Азербайджана

    В Министерстве труда и социальной защиты населения состоялась очередная встреча с работодателями, действующими на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

    Как сообщает Report, на встрече присутствовали представители Министерства цифрового развития и транспорта, Министерства экологии и природных ресурсов, Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, филиала компании Kalyon RSY İnşaat Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi Şirketi в нашей стране, ООО Nort Vest Konstrakşn и другие.

    Замминистра труда и социальной защиты населения Вюсал Насирли отметил, что программы занятости, реализуемые на освобожденных от оккупации территориях в рамках "Великого возвращения", постоянно расширяются, и подчеркнул важность активного сотрудничества с работодателями для их успешной реализации.

    Были обсуждены результаты совместной работы с работодателями по обеспечению занятости граждан, вернувшихся и планирующих вернуться на освобожденные от оккупации территории и другие предстоящие к выполнению задачи.

    Фото
    İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə məşğulluq məsələləri müzakirə olunub

