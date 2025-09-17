В Минтруда обсуждены вопросы занятости на освобожденных территориях Азербайджана

В Министерстве труда и социальной защиты населения состоялась очередная встреча с работодателями, действующими на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, на встрече присутствовали представители Министерства цифрового развития и транспорта, Министерства экологии и природных ресурсов, Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, филиала компании Kalyon RSY İnşaat Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi Şirketi в нашей стране, ООО Nort Vest Konstrakşn и другие.

Замминистра труда и социальной защиты населения Вюсал Насирли отметил, что программы занятости, реализуемые на освобожденных от оккупации территориях в рамках "Великого возвращения", постоянно расширяются, и подчеркнул важность активного сотрудничества с работодателями для их успешной реализации.

Были обсуждены результаты совместной работы с работодателями по обеспечению занятости граждан, вернувшихся и планирующих вернуться на освобожденные от оккупации территории и другие предстоящие к выполнению задачи.