В Минтруда и соцзащиты населения высокие должности остались вакантными

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ В министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана должностные лица отстранены от работы.

Как сообщает Report, соответствующие приказы в связи с этим подписал министр ведомства Сахиль Бабаев.

По информации, руководитель аппарата министерства Аждар Джабиев (Аждар Ол), заместитель руководителя аппарата Адалят Алиев, завотделом по связям с общественностью Эльман Бабаев уволились по собственному желанию.

Руководство отделом по связям с общественностью министерства временно поручено Пярвизу Джафарову. Как стало известно Report, на данную должность будет назначен сотрудник, который ныне работает в другом министерстве.

В настоящее время в министерстве вакантны позиции руководителя аппарата, заведующего отделом по связям с общественностью, завотделом политики охраны труда, завотделом политики социальной защиты инвалидов, завотделом внутреннего контроля, завотделом кадрами и кадровой подготовкой.

Отметим, что А.Джабиев являлся руководителем аппарата министерства труда и социальной защиты населения АР с 2013 года. Эльман Бабаев с 2014 года был заведующим отделом по связям с общественностью.