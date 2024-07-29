В Мингячевире предоставлены квартиры семьям шехидов и инвалидов войны

В городе Мингячевире предоставлены квартиры семьям шехидов и инвалидам войны.

Как сообщает корреспондент Report из Мингячевира, в церемонии вручения ключей от квартир приняли участие заместитель министра труда и социальной защиты населения Идаят Абдуллаев и глава исполнительной власти города Мингячевир Ильхам Исмаилов.

И.Абдуллаев подчеркнул, что под руководством президента Ильхама Алиева после 44-дневной Отечественной войны программа обеспечения жильем и частными домами семей шехидов и лиц с инвалидностью, связанной с войной, была расширена в пять раз.