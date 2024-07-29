О нас

В Мингячевире предоставлены квартиры семьям шехидов и инвалидов войны

В Мингячевире предоставлены квартиры семьям шехидов и инвалидов войны
Социальная защита
29 июля 2024 г. 12:20
В Мингячевире предоставлены квартиры семьям шехидов и инвалидов войны

В городе Мингячевире предоставлены квартиры семьям шехидов и инвалидам войны.

Как сообщает корреспондент Report из Мингячевира, в церемонии вручения ключей от квартир приняли участие заместитель министра труда и социальной защиты населения Идаят Абдуллаев и глава исполнительной власти города Мингячевир Ильхам Исмаилов.

И.Абдуллаев подчеркнул, что под руководством президента Ильхама Алиева после 44-дневной Отечественной войны программа обеспечения жильем и частными домами семей шехидов и лиц с инвалидностью, связанной с войной, была расширена в пять раз.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоMingəçevirdə şəhid ailələri və müharibə əlilliyi olan vətəndaşlara mənzillər verilib

Другие новости из категории

В Азербайджане завершена выплата всех пособий, пенсий и адресной соцпомощи за июль
В Азербайджане завершена выплата всех пособий, пенсий и адресной соцпомощи за июль
26 июля 2024 г. 09:50
Матери Национального героя Натига Гасымова предоставлена квартира
ФотоМатери Национального героя Натига Гасымова предоставлена квартира
25 июля 2024 г. 14:24
В прошлом месяце более 845 тыс. граждан получили пособия и пенсии
В прошлом месяце более 845 тыс. граждан получили пособия и пенсии
23 июля 2024 г. 11:17
В Лянкаране пройдет ярмарка труда 
В Лянкаране пройдет ярмарка труда 
21 июля 2024 г. 22:20
С начала года проведено 342 мониторинга в связи усыновленными детьми
С начала года проведено 342 мониторинга в связи усыновленными детьми
20 июля 2024 г. 11:27
В этом году 20 детей переданы в патронатные семьи
В этом году 20 детей переданы в патронатные семьи
19 июля 2024 г. 19:22
Сахиль Бабаев: Из-за искусственного интеллекта 85 млн человек потеряют работу
Сахиль Бабаев: Из-за искусственного интеллекта 85 млн человек потеряют работу
19 июля 2024 г. 16:18
Пенсии по всей стране будут выплачены завтра
Пенсии по всей стране будут выплачены завтра
16 июля 2024 г. 14:34
Эльгюн Сафаров: В мире 1 млрд 400 млн детей страдают от бедности
Эльгюн Сафаров: В мире 1 млрд 400 млн детей страдают от бедности
16 июля 2024 г. 12:58
После Отечественной войны реабилитационные услуги оказаны 3,4 тыс. участникам войны
ФотоПосле Отечественной войны реабилитационные услуги оказаны 3,4 тыс. участникам войны
15 июля 2024 г. 10:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi