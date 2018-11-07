 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В минфин направлены документы в связи с выдачей 146 наследникам военнослужащих-шехидов единовременной выплаты

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ "До сих пор в министерство труда и социальной защиты населения поступило свыше 300 документов, представленных наследниками военнослужащих-шехидов". 

    Как сообщает Report, об этом на проведенной в министерстве труда и социальной защиты населения пресс-конференции сказал замминистра Идрис Исаев

    По его словам, сначала наследники обращаются в нотариальные органы: "Затем имеющаяся у нотариусов информация поступает в информационные ресурсы министерства. До 2 ноября было рассмотрено свыше 300 поступивших в министерство документов и в минфин передано представление о выдаче единовременной выплаты 146 наследникам 114 военнослужащих-шехидов". 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi