В минфин направлены документы в связи с выдачей 146 наследникам военнослужащих-шехидов единовременной выплаты

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ "До сих пор в министерство труда и социальной защиты населения поступило свыше 300 документов, представленных наследниками военнослужащих-шехидов".

Как сообщает Report, об этом на проведенной в министерстве труда и социальной защиты населения пресс-конференции сказал замминистра Идрис Исаев.

По его словам, сначала наследники обращаются в нотариальные органы: "Затем имеющаяся у нотариусов информация поступает в информационные ресурсы министерства. До 2 ноября было рассмотрено свыше 300 поступивших в министерство документов и в минфин передано представление о выдаче единовременной выплаты 146 наследникам 114 военнослужащих-шехидов".