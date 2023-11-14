В Милли Меджлисе рассказали о росте пенсий в 2024 году

Председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Муса Гулиев призвал регулярно увеличивать социальные выплаты населению.

Председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Муса Гулиев призвал регулярно увеличивать социальные выплаты населению.

Как сообщает Report, с таким предложением депутат выступил в ходе обсуждения законопроекта "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2024 год" в парламенте.

По его словам, это необходимо для улучшения материального благосостояния уязвимых групп населения, а также устойчивой и качественной организации их медико-социальной реабилитации и санаторно-курортного лечения.

Гулиев отметил, что среднемесячный размер трудовых пенсий в 2024 году ожидается на уровне 483 манатов.

"Согласно прогнозам в следующем году среднемесячный размер пенсии по возрасту увеличится на 50 манатов - с 466 до 516 манатов, по инвалидности на 43 маната – с 367 до 410 манатов, а по случаю потери кормильца на 47 манатов - с 407 до 454 манатов. Как и в предыдущие годы, коэффициент замещения, то есть отношение среднемесячного размера пенсии к среднемесячному размеру заработной платы в этом году и в следующем будет соответствовать требованиям Европейской социальной хартии – 46,8% и 49,3% соответственно", - сказал он.