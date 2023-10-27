В Милли Меджлисе состоялись общественные слушания по законодательству о правах женщин и детей

В Милли Меджлисе проходят общественные слушания на тему "Совершенствование законодательства о правах женщин и детей: текущая ситуация и новые вызовы".

В Милли Меджлисе состоялись общественные слушания на тему ”Совершенствование законодательства о правах женщин и детей: текущая ситуация и новые вызовы“.

Как сообщает Report, общественные слушания проведены при совместной организации Комитета по вопросам семьи, женщин и детей и Комитета по правам человека.

В слушаниях приняли участие делегация Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей, депутаты, представители НПО и медиа.

В ходе них обсуждены вопросы предотвращения домашнего насилия, ранних браков, селективных абортов, а также ситуация в женских и детских пенитенциарных учреждениях, и другие вопросы.

11:29

В Милли Меджлисе проходят общественные слушания на тему "Совершенствование законодательства о правах женщин и детей: текущая ситуация и новые вызовы".

Как сообщает Report, общественные слушания проводятся при совместной организации Комитета по вопросам семьи, женщин и детей и Комитета по правам человека.

В слушаниях принимают участие делегация Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей, депутаты и представители медиа.