В Милли Меджлисе призвали к льготам для женщин с тремя и более детьми

В Милли Меджлисе предложили ввести в Азербайджане дополнительные льготы для женщин, имеющих трех и более детей.

Как сообщает Report, с таким предложением выступила председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова на совместном заседании профильных комитетов.

По ее словам, государство уже реализует программы социальной поддержки многодетных семей, однако есть потребность в расширении мер помощи.

"Изучая международный опыт, мы предлагаем внедрить определенные льготы для женщин, имеющих трех и более детей", - отметила депутат.

Хиджран Гусейнова также подчеркнула, что согласно действующему законодательству и решениям Кабинета министров, медицинская служба должна быть организована как в детских садах, так и в образовательных учреждениях.

Она указала, что именно эти медпункты несут ответственность за оказание первичной помощи детям, педагогам и техническому персоналу, однако на практике ситуация далека от нормативов.

"К сожалению, во многих детских садах и школах отсутствуют медицинские работники. Это касается и службы психологической помощи. Определение потребности в психологической поддержке часто позволяет предотвратить тяжелые последствия", - подчеркнула глава комитета.