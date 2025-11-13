Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    В Милли Меджлисе призвали к льготам для женщин с тремя и более детьми

    Социальная защита
    • 13 ноября, 2025
    • 13:35
    В Милли Меджлисе предложили ввести в Азербайджане дополнительные льготы для женщин, имеющих трех и более детей.

    Как сообщает Report, с таким предложением выступила председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова на совместном заседании профильных комитетов.

    По ее словам, государство уже реализует программы социальной поддержки многодетных семей, однако есть потребность в расширении мер помощи.

    "Изучая международный опыт, мы предлагаем внедрить определенные льготы для женщин, имеющих трех и более детей", - отметила депутат.

    Хиджран Гусейнова также подчеркнула, что согласно действующему законодательству и решениям Кабинета министров, медицинская служба должна быть организована как в детских садах, так и в образовательных учреждениях.

    Она указала, что именно эти медпункты несут ответственность за оказание первичной помощи детям, педагогам и техническому персоналу, однако на практике ситуация далека от нормативов.

    "К сожалению, во многих детских садах и школах отсутствуют медицинские работники. Это касается и службы психологической помощи. Определение потребности в психологической поддержке часто позволяет предотвратить тяжелые последствия", - подчеркнула глава комитета.

    Üç və daha çox uşağı olan qadınlar üçün müəyyən güzəştlərin tətbiqi təklif edilib

    Лента новостей