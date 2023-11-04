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В Милли Меджлисе призвали к дополнительным мерам для борьбы с безработицей в регионах

В Милли Меджлисе призвали к дополнительным мерам для борьбы с безработицей в регионах Депутат Милли Меджлиса Али Масимли призвал к дополнительным мерам для борьбы с безработицей в регионах республики.
Социальная защита
4 ноября 2023 г. 16:20
В Милли Меджлисе призвали к дополнительным мерам для борьбы с безработицей в регионах

Депутат Милли Меджлиса Али Масимли призвал к дополнительным мерам для борьбы с безработицей в регионах республики.

Как сообщает Report, об этом депутат заявил на обсуждениях в парламенте законопроекта “О государственном бюджете на 2024 год”.

"Ситуация с безработицей в регионах страны достаточно напряженная. Считаю необходимым принять дополнительные меры в этом направлении", - сказал он.

Депутат положительно оценил работу Министерства труда и социальной защиты населения в вопросе поддержки самозанятости.

"Однако не все целесообразно пользуются полученными активами. Хотелось бы узнать, какая доля активов, предоставленных министерством, была использована по назначению? Предлагаю выдавать кредиты под низкие проценты тем, кто эффективно использует активы. Таким образом, мы сможем устранить безработицу в будущем", - сказал Масимли.

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Версия на азербайджанском языке Deputat: "Rayonlarda işsizliklə bağlı vəziyyət kifayət qədər gərgindir"

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