В Милли Меджлисе предлагается провести слушания по программе самозанятости

На сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по труду и социальной защите депутат Милли Меджлиса Севиндж Гусейнова предложила провести слушания по ряду вопросов.

На сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по труду и социальной защите депутат Милли Меджлиса Севиндж Гусейнова предложила провести слушания по ряду вопросов.

Как сообщает Report, депутат отметила, что туризм является важной сферой для развития в послевоенный и постпандемический период, и проведение соответствующих слушаний очень важно.

"Однако также важно провести слушания в связи с занятостью. Имеется ряд вопросов, связанных с программой самозанятости, которые необходимо обсудить", - отметила С.Гусейнова.