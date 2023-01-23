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В Милли Меджлисе предлагается провести слушания по программе самозанятости

В Милли Меджлисе предлагается провести слушания по программе самозанятости На сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по труду и социальной защите депутат Милли Меджлиса Севиндж Гусейнова предложила провести слушания по ряду вопросов.
Социальная защита
23 января 2023 г. 12:27
В Милли Меджлисе предлагается провести слушания по программе самозанятости

На сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по труду и социальной защите депутат Милли Меджлиса Севиндж Гусейнова предложила провести слушания по ряду вопросов.

Как сообщает Report, депутат отметила, что туризм является важной сферой для развития в послевоенный и постпандемический период, и проведение соответствующих слушаний очень важно.

"Однако также важно провести слушания в связи с занятостью. Имеется ряд вопросов, связанных с программой самозанятости, которые необходимо обсудить", - отметила С.Гусейнова.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisdə özünüməşğulluqla bağlı dinləmələrin keçirilməsi təklif edilib

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