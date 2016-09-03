В Масаллы открылся комплекс ASAN həyat

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ 3 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе поездки в Масаллы принял участие в открытии комплекса ASAN həyat.

Как сообщает Report, глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие комплекса.

Было сообщено, что строительство комплекса, начавшееся в 2015 году, завершилось в 2016 году. Общая площадь четырехэтажного здания составляет 4 246 кв. м.

В центре ASAN xidmət комплекса 10 государственных органов будут оказывать гражданам 32 услуги.

Президент Ильхам Алиев встретился с сотрудниками центра и представителями общественности района.