 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Масаллы открылся комплекс ASAN həyat

    В ходе поездки в Масаллы президент Ильхам Алиев открыл комплекс

    Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ 3 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе поездки в Масаллы принял участие в открытии комплекса ASAN həyat.

    Как сообщает Report, глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие комплекса.

    Было сообщено, что строительство комплекса, начавшееся в 2015 году, завершилось в 2016 году. Общая площадь четырехэтажного здания составляет 4 246 кв. м.

    В центре ASAN xidmət комплекса 10 государственных органов будут оказывать гражданам 32 услуги.

    Президент Ильхам Алиев встретился с сотрудниками центра и представителями общественности района.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi