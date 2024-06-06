В Лачыне прошла ярмарка труда

В Лачыне при поддержке специального представительства президента Азербайджана прошла ярмарка труда, представлено 335 вакансий.

На ярмарке труда в Лачыне было представлено 335 вакансий.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

В ярмарке приняли участие 23 работодателя из государственного и частного сектора.

Заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Алиев и специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Лачынском районе Масим Мамедов встретились с участвующими в ярмарке работодателями и поинтересовались представленными вакансиями.

На ярмарке жители были проинформированы о вакансиях и должностных обязанностях. Резюме обратившихся были приняты и рассмотрены, подходящие кандидаты зарегистрированы.