В Лачыне пройдет очередная ярмарка труда

Государственное агентство по занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения при поддержке специального представительства президента Азербайджана организует очередную ярмарку труда в Лачынском районе.

Государственное агентство по занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения при поддержке специального представительства президента Азербайджана организует очередную ярмарку труда в Лачынском районе.

Как сообщили Report в министерстве, ярмарка пройдет 6 июня с 10:30 до 13:00 на территории Сейрангях города Лачын.

На мероприятии более 20 предприятий представят безработным и ищущим работу более 200 вакансий по различным направлениям.

Также будет предоставлена ​​подробная информация о реализуемых fгентством проектах и программах активного трудоустройства.