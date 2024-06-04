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В Лачыне пройдет очередная ярмарка труда 

В Лачыне пройдет очередная ярмарка труда  Государственное агентство по занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения при поддержке специального представительства президента Азербайджана организует очередную ярмарку труда в Лачынском районе.
Социальная защита
4 июня 2024 г. 10:56
В Лачыне пройдет очередная ярмарка труда 

Государственное агентство по занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения при поддержке специального представительства президента Азербайджана организует очередную ярмарку труда в Лачынском районе.

Как сообщили Report в министерстве, ярмарка пройдет 6 июня с 10:30 до 13:00 на территории Сейрангях города Лачын.

На мероприятии более 20 предприятий представят безработным и ищущим работу более 200 вакансий по различным направлениям.

Также будет предоставлена ​​подробная информация о реализуемых fгентством проектах и программах активного трудоустройства.

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Версия на азербайджанском языке Laçında növbəti əmək yarmarkası keçiriləcək

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