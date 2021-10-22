В координационные центры обратились более 2 тыс. членов семей шехидов и ветеранов войны

До сегодняшнего дня в единые координационные центры, действующие в бакинских центрах DOST, обратились 2 119 (в том числе по "горячей линии 142" – 207 человек) членов семей шехидов Отечественной войны, военнослужащие, получившие ранения, и лица, получившие

До сегодняшнего дня в единые координационные центры, действующие в бакинских центрах DOST, обратились 2 119 (в том числе по "горячей линии 142" – 207 человек) членов семей шехидов Отечественной войны, военнослужащие, получившие ранения, и лица, получившие инвалидность вследствие войны.

Как сообщили Report в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, 570 обращений касались вопросов, относящихся к компетенции Минтруда, 852 – Министерства обороны, 48 – Минздрава, 87 – Госслужбы по мобилизации и призыва на военную службу, 149 - местных органов исполнительной власти, 46 – Госагентства по обязательному медстрахованию, 160 - Государственной страховой коммерческой компании.

Единые координационные центры были учреждены указом президента Ильхама Алиева от 25 июня 2021 года.