В Киеве впервые состоялся проект YOU CAN, организованный HUMAN Foundation

HUMAN Foundation организовал проект YOU CAN ("Ты можешь") в сотрудничестве с благотворительным фондом "Ассоциация инклюзивной страны" в столице Украины Киеве.

Как сообщает Report, мероприятие было организовано в открытом международном университете развития человека "Украина".

Спикером проекта была Юлия Ресенчук, у которой в жизни произошел крутой поворот в 2006 году, когда она попала в автокатастрофу. Ей пришлось заново учиться жить. Однако инвалидная коляска не стала для нее препятствием познавать мир и добиваться успехов в жизни.

Сейчас Юлия является известным общественным деятелем, возглавляет благотворительный фонд "Ассоциация инклюзивной страны" и продвигает идеологию инклюзии в украинском обществе. Мероприятие прошло в формате тридцатиминутного выступления и вопросов со стороны студентов.

Следует отметить, что проект YOU CAN ("Ты можешь") - это серия мотивационных выступлений успешных людей, для которых жизненные преграды, такие как физическая ограниченность, проблемы со здоровьем, бытовое насилие, вредные привычки и т.д. не послужили препятствием на пути к достижению успеха. You Can в настоящее время функционирует как социальная платформа.

С февраля этого года YOU CAN стартовал в университетах и средних школах для мотивации студентов и школьников в Азербайджане. Проект планирует охватить максимальное количество образовательных пунктов не только в Азербайджане и Украине, но и в других странах до конца текущего года.

HUMAN Foundation - это союз и социальная платформа для людей всех национальностей, полов, религий и физической возможности, целью которой является обмен навыков и распространение знания во имя социально-экономического развития общества. Платформа была создана в 2016 году в Азербайджане и под ее эгидой было организовано 42 проекта, которая охватывала более 3025 людей как в стране, так и за рубежом.