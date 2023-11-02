В Карабахский региональный центр DOST за день обратились рекордное число граждан

В Карабахский региональный центр DOST первого ноября обратились рекордное число граждан.

В Карабахский региональный центр DOST первого ноября обратились рекордное число граждан.

Как сообщили Report в Министерстве труда и социальной защиты населения, всего за день услугами центра воспользовались 455 граждан.

По данным ведомства, это самый высокий показатель с момента начала деятельности Карабахского регионального центра DOST.

Обращения касались вопросов занятости (53,63%), социального обеспечения (27,91%), функциональных вспомогательных услуг (5,27%), единых координационных центров (5,71%), инвалидности (2,64%) и пр.

Церемония открытия Карабахского регионального центра DOST состоялась 7 августа 2023 года с участием президента Ильхама Алиева.