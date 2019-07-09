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В июне в Азербайджане новорожденных назвали 14 новыми именами - СПИСОК

В июне в Азербайджане новорожденных назвали 14 новыми именами

Стали известны новые имена, которыми назвали новорожденных в Азербайджане в июне этого года.  

Как заявила Report зампред Терминологической комиссии при Кабинете министров, профессор Саялы Садыгова, 14 имен из списка, поступившего в прошлом месяце в Специальную комиссию по именам и фамилиям, были новыми. 

По ее словам, все новые имена, выбранные родителями и поступившие из отделов регистрации Министерства юстиции в Специальную комиссию по именам и фамилиям при Терминологической комиссии при Кабмине, были одобрены: 

- Тейнур

- Узаре

- Уткюн

- Туграл

- Ясир

- Зухейр

- Саркут

- Сайгун

- Минзер

- Махнур

- Махруй

- Гантюрк

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