В июне в Азербайджане новорожденных назвали 14 новыми именами - СПИСОК

Стали известны новые имена, которыми назвали новорожденных в Азербайджане в июне этого года.
Как заявила Report зампред Терминологической комиссии при Кабинете министров, профессор Саялы Садыгова, 14 имен из списка, поступившего в прошлом месяце в Специальную комиссию по именам и фамилиям, были новыми.
По ее словам, все новые имена, выбранные родителями и поступившие из отделов регистрации Министерства юстиции в Специальную комиссию по именам и фамилиям при Терминологической комиссии при Кабмине, были одобрены:
- Тейнур
- Узаре
- Уткюн
- Туграл
- Ясир
- Зухейр
- Саркут
- Сайгун
- Минзер
- Махнур
- Махруй
- Гантюрк
Səid QəribАвтор новости