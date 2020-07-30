В Исмаиллы около 50 человек будут трудоустроены в "Доме DOST"

На предприятии будет организовано производство, экспозиция и продажа образцов национальной культуры

Центр творчества, выставки и продаж "Дом DOST" Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана, фундамент которого был заложен в Исмаиллинском районе Президентом Ильхамом Алиевым, послужит созданию новых рабочих мест в регионе.

Как сообщили Report в Министерстве труда и социальной защиты населения, предприятие также будет способствовать развитию традиционных ремесел и популяризации национальной культуры.

В целом на предприятии, раскинувшемся на территории в 5925 кв.м., будет организовано производство, экспозиция и продажа образцов национальной культуры. Малые производственные и выставочные площадки будут построены в старинном стиле, будут созданы условия для экспозиции образцов богатой национальной культуры.

В "Доме DOSТ" будут созданы производственные площадки для таких отраслей, как ковроткачество, гончарное ремесло, ткачество, создание национальных платков – келагаи, производство мучных изделий. В целом, здесь будут функционировать 5 мастерских, 1 выставочный салон и центр продаж, а также центр производства и продаж мучных изделий.

В центре будут трудоустроены 40-50 человек.