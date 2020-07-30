О нас
Report Georgia

В Исмаиллы около 50 человек будут трудоустроены в "Доме DOST"

В Исмаиллы около 50 человек будут трудоустроены в "Доме DOST" На предприятии будет организовано производство, экспозиция и продажа образцов национальной культуры
Социальная защита
30 июля 2020 г. 12:29
В Исмаиллы около 50 человек будут трудоустроены в Доме DOST

Центр творчества, выставки и продаж "Дом DOST" Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана, фундамент которого был заложен в Исмаиллинском районе Президентом Ильхамом Алиевым, послужит созданию новых рабочих мест в регионе.

Как сообщили Report в Министерстве труда и социальной защиты населения, предприятие также будет способствовать развитию традиционных ремесел и популяризации национальной культуры.

В целом на предприятии, раскинувшемся на территории в 5925 кв.м., будет организовано производство, экспозиция и продажа образцов национальной культуры. Малые производственные и выставочные площадки будут построены в старинном стиле, будут созданы условия для экспозиции образцов богатой национальной культуры.

В "Доме DOSТ" будут созданы производственные площадки для таких отраслей, как ковроткачество, гончарное ремесло, ткачество, создание национальных платков – келагаи, производство мучных изделий. В целом, здесь будут функционировать 5 мастерских, 1 выставочный салон и центр продаж, а также центр производства и продаж мучных изделий.

В центре будут трудоустроены 40-50 человек.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Фотоİsmayıllıda 50-ə yaxın şəxs “DOST Evi”ndə işlə təmin olunacaq

Новости партнеров

Другие новости из категории

В Госфонд соцзащиты населения назначен глава-пресс-службы
В Госфонд соцзащиты населения назначен глава-пресс-службы
29 июля 2020 г. 12:03
В этом году в Азербайджане были усыновлены 6 детей
В этом году в Азербайджане были усыновлены 6 детей
27 июля 2020 г. 17:42
AZAL вернул из Москвы в Баку еще 201 гражданина Азербайджана
ФотоAZAL вернул из Москвы в Баку еще 201 гражданина Азербайджана
26 июля 2020 г. 21:45
AZAL вернул 117 азербайджанцев из Алматы
AZAL вернул 117 азербайджанцев из Алматы
24 июля 2020 г. 22:39
12 тысяч безработных будут вовлечены в программу самозанятости
12 тысяч безработных будут вовлечены в программу самозанятости
24 июля 2020 г. 18:10
Названа сумма пенсий, пособий и стипендий, выплаченных в этом году
Названа сумма пенсий, пособий и стипендий, выплаченных в этом году
24 июля 2020 г. 16:02
В ASAN xidmət произведено новое назначение 
В ASAN xidmət произведено новое назначение 
24 июля 2020 г. 15:41
Минтруда: Аннулировано еще 2 600 инвалидностей
Минтруда: Аннулировано еще 2 600 инвалидностей
24 июля 2020 г. 12:00
В текущем году Госагентство обеспечило работой более 54 тыс. человек
В текущем году Госагентство обеспечило работой более 54 тыс. человек
23 июля 2020 г. 12:27
Президент и первая леди приняли участие во вручении квартир и автомобилей семьям шехидов
ФотоПрезидент и первая леди приняли участие во вручении квартир и автомобилей семьям шехидов
21 июля 2020 г. 15:19

Последние новости

13:32
ФотоВ Баку устанавливаются новые автобусные павильоны Инфраструктура
13:03
ВидеоПроводится первый этап азербайджано-турецких совместных учений Армия
13:02
В Украине выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки В регионе
12:59
В Азербайджане внедряют систему мгновенных платежей Финансы
12:59
В Азербайджане повысят контроль за аудитом финансовой отчетности банков Финансы
12:57
ЦБА: Решение по заблокированным вкладам будет скоро принято Финансы
12:51
В Украине мужчина в третий раз заразился COVID-19 В регионе
12:47
Эльман Рустамов: Прогноз по инфляции не изменился Финансы
12:43
Задержан мужчина, стрелявший по своим соседям в Масаллы Происшествия
12:34
ЦБА снизил учетную ставку Финансы
12:29
ФотоВ Исмаиллы около 50 человек будут трудоустроены в "Доме DOST" Социальная защита
12:25
Новый игрок "Сабаха" прооперирован Футбол
12:06
ФотоОценка воздействия проекта ВЭС на экологию завершится в конце года Энергетика
12:02
В России выявили 5,5 тыс. новых случаев COVID-19 В регионе
11:48
В Армении число заразившихся коронавирусом превысило 38 тысяч В регионе
Вся новостная лента