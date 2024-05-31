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В Ичеришехере пройдет фестиваль "Наследие для детей"

В Ичеришехере пройдет фестиваль "Наследие для детей" 1-2 июня в Ичеришехере пройдет культурно-творческий фестиваль "Наследие для детей" .
Социальная защита
31 мая 2024 г. 16:00
В Ичеришехере пройдет фестиваль Наследие для детей

1-2 июня в Ичеришехере пройдет культурно-творческий фестиваль "Наследие для детей" .

Как сообщили Report в Управлении государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", фестиваль приурочен к 1 июня – Международному дню защиты детей.

В рамках двухдневного фестиваля будет проведен ряд мероприятий с целью ознакомить детей с историко-культурным наследием, искусством, ремеслом и привить интерес к творческой деятельности.

Впервые в рамках фестиваля в Дворцовом комплексе Ширваншахов будет показана экспозиция "История для детей", организована экскурсия для юных посетителей.

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Версия на английском языке Icherisheher to celebrate Children's Day with "Heritage for Children" Festival
Версия на азербайджанском языке İçərişəhərdə “Uşaqlar üçün İrs” festivalı keçiriləcək

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