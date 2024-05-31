В Ичеришехере пройдет фестиваль "Наследие для детей"

1-2 июня в Ичеришехере пройдет культурно-творческий фестиваль "Наследие для детей" .
Как сообщили Report в Управлении государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", фестиваль приурочен к 1 июня – Международному дню защиты детей.
В рамках двухдневного фестиваля будет проведен ряд мероприятий с целью ознакомить детей с историко-культурным наследием, искусством, ремеслом и привить интерес к творческой деятельности.
Впервые в рамках фестиваля в Дворцовом комплексе Ширваншахов будет показана экспозиция "История для детей", организована экскурсия для юных посетителей.