В Ичеришехере пройдет фестиваль "Наследие для детей"

1-2 июня в Ичеришехере пройдет культурно-творческий фестиваль "Наследие для детей" .

1-2 июня в Ичеришехере пройдет культурно-творческий фестиваль "Наследие для детей" .

Как сообщили Report в Управлении государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", фестиваль приурочен к 1 июня – Международному дню защиты детей.

В рамках двухдневного фестиваля будет проведен ряд мероприятий с целью ознакомить детей с историко-культурным наследием, искусством, ремеслом и привить интерес к творческой деятельности.

Впервые в рамках фестиваля в Дворцовом комплексе Ширваншахов будет показана экспозиция "История для детей", организована экскурсия для юных посетителей.