В I квартале этого года в Азербайджане открыто около 44 000 новых рабочих мест - ОФИЦИАЛЬНО

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ С 1 января 2014 года по 1 апреля текущего года в стране в общей сложности создано 765 тыс. рабочих мест, 565,2 тыс. из которых - постоянные.

Об этом Report сообщили в Госкомстате.

Отмечается, что в I квартале этого года в стране открыто 43,8 тыс. новых рабочих мест, 34,8 тыс. из которых постоянные.

59,6% открытых за этот период рабочих мест приходятся на долю негосударственного сектора.

35,5% новых рабочих мест приходятся на долю Баку, 1,4% - Нахчыванской АР, 63,1% - регионов, в том числе 16,2% - Аранского региона, 11,3% - Гянджа-Газахского, 10,3% - Лянкяранского, 6,6 - Абшеронского, 6,4% - Верхнего Карабаха, 4,1% - Губа-Хачмазского, 4,0% - Шеки-Закатальского, 3,9% - Нагорно-Ширванского, 0,3% - Кельбаджарско-Лачинского экономических районов.

9,5% постоянных рабочих мест приходятся на долю новосозданных предприятий и организаций, 38,1% - действующих предприятий и организаций, 0,6% - предприятий и организаций, деятельность которых была восстановлена, 51,8% - частных предпринимательских субъектов.

На 1 мая этого года количество лиц, получивших органами службы занятости официальный статус безработного, составляет 37,1 тыс. человек, 36,6% из которых женщины.

Средняя сумма пособий по безработице и страховых выплат по безработице составила 354,2 маната.