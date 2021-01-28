В Хатаинском районе может произойти трагедия похуже, чем в Хырдалане

В любой момент в результате утечки может произойти пожар, взрыв

Одной из главных проблем в Баку на протяжении многих лет остается стихийное заселение, возникшее в результате незаконных застроек.

Как сообщает Report, люди строили везде, где только им это представлялось возможным - вблизи функционирующих нефтяных скважин, под высоковольтными линиями электропередач, над нефтепроводами, словом, кто где мог, там и строил себе жилье.

Естественно, что никакие правила градостроения в таких местах, больше похожих на трущобы, не соблюдаются. Незаконных построек стало так много, что в Баку даже сформировались целые улицы, кварталы, поселки, состоящие из таких домов. В качестве примера можно привести поселки УПД и НЗС Хатаинского района. В этих поселках дома были построены близ трубопроводов высокого давления нефти, газа. Особенно плачевно обстоит ситуация на улицах Рашида Багирова, Назима Шукюрова, Сулеймана Ахмедова, Мингячевирской и Ашыга Гурбана. Здесь между жилыми домами и трубопроводами не осталось безопасного расстояния, дома построены впритык к трубопроводам. Люди настолько привыкли к "присутствию труб", что даже "подстраивают" их под свой повседневный быт. Кто-то сушит белье над этими трубами, кто-то проветривает ковер. Даже есть те, кто завел живность - кур, уток и держит их на пустых площадках под трубами. Одним словом, ни одно из правил технической безопасности трубопроводов не писано для этих кварталов.

Где можно, где нельзя?

Согласно законодательству, на расстоянии менее 50 метров от трубопровода запрещено проводить любые строительные работы. Но только не здесь. Стены домов не только не отстоят на 50 метров, а упираются в трубопроводы, в редких случаях расстояние между домами и трубопроводами составляет 3-5 метров.

Дом Шахсувара Мустафаева, проживающего на улице Сулеймана Ахмедова в поселке НЗС, также опирается на нефтепровод высокого давления. Окна его дома выходят прямо на трубопровод. Параллельно, в нескольких метрах от дома, проходят также газовые трубы и трубы, по которым транспортируются бензин, дизельное топливо. Он говорит, что купили этот дом, поддавшись на дешевизну. Но теперь жалеют об этом, потому что живут в страхе, что трубопровод может взорваться в любой момент.

Фирудин Набиев с улицы Рашида Багирова в поселке УПД говорит, что много лет жил на этой территории. Сначала он построил себе двухэтажный дом в охранной зоне, но затем, немного расширив захваченную территорию, построил дома для дочери и сына. Над их домом проходят трубопроводы высокого давления, по которым транспортируются легковоспламеняющиеся топливные продукты, и в любой момент в результате утечки может произойти пожар, взрыв. При виде этих домов вспоминается ужасный взрыв, произошедший днями ранее в Хырдалане. Тысячи людей, живущих в таких местах, находятся лицом к лицу с гораздо большей опасностью, чем взрыв в Хырдалане.

Кто или что подвигает людей жить здесь, как на пороховой бочке?

Одной из главных причин притока людей на эти территории являются дельцы, захватывающие пустующие земли в опасной близости от трубопроводов. Но проворачивают они свои делишки не в одиночку, а с поддержки некоторых злоупотребляющих своей властью чиновников. Наскоро "состряпав" домишки, они продают их по дешевым ценам не подозревающим об опасности людям. В результате, кто-то наживается за счет людей, а кто-то живет в страхе за жизнь свою и своих близких.

Кроме того, дома, построенные в охранных зонах, значительно усложняют техническое обслуживание трубопроводов. Представьте, что для предотвращения любой утечки в трубопроводе необходимо сначала получить разрешение от домовладельца, а затем войти в его двор. Это также значительно ограничивает охрану нефтепроводов, оказание при необходимости технического обслуживания, а также возможности оперативного вмешательства при любых авариях, работу специальной техники.