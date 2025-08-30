В Ханкенди с работодателями обсудили вопросы занятости и создания новых рабочих мест

В Ханкенди на встрече с работодателями обсужены вопросы занятости и создания новых рабочих мест.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения, мероприятие было организовано совместно со специальным представительством президента в Ханкенди, Агдере и Ходжалы, а также региональным филиалом Государственного агентства занятости.

Основное внимание участники встречии уделили расширению возможностей для трудоустройства на освобожденных территориях и укреплению сотрудничества с предпринимателями. На встрече также прозвучали предложения работодателей, обсуждались меры поддержки бизнеса и планы по обеспечению жителей региона рабочими местами.

Отмечалось, что в Ханкенди, Агдере и Ходжалы существуют широкие возможности для предпринимательской деятельности, а в рамках программы "Великое возвращение" государство оказывает возвращающимся жителям поддержку для повышения их занятости и уровня жизни.