В Ханкенди прошла ярмарка труда

16:51 В Ханкенди состоялась очередная ярмарка труда, организованная Государственным агентством занятости.

В Ханкенди состоялась очередная ярмарка труда, организованная Государственным агентством занятости.

Об этом сообщили Report в Министерстве труда и социальной защиты населения.

На ярмарке были представлены вакансии бухгалтеров, трактористов, ветеринаров, слесарей-ремонтников, механиков и другие вакансии в Ходжалинском районе.

Жителям, принявшим участие в мероприятии, была предоставлена информация о вакансиях и трудовых обязанностях, а также проведена регистрация кандидатов, соответствующих вакансиям.