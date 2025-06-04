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В Ханкенди прошла ярмарка труда

В Ханкенди прошла ярмарка труда 16:51 В Ханкенди состоялась очередная ярмарка труда, организованная Государственным агентством занятости.
Социальная защита
4 июня 2025 г. 16:58
В Ханкенди прошла ярмарка труда

В Ханкенди состоялась очередная ярмарка труда, организованная Государственным агентством занятости.

Об этом сообщили Report в Министерстве труда и социальной защиты населения.

На ярмарке были представлены вакансии бухгалтеров, трактористов, ветеринаров, слесарей-ремонтников, механиков и другие вакансии в Ходжалинском районе.

Жителям, принявшим участие в мероприятии, была предоставлена информация о вакансиях и трудовых обязанностях, а также проведена регистрация кандидатов, соответствующих вакансиям.

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