В Хачмазе почтили память шехида Отечественной войны

В Хачмазе с участием районной общественности состоялось мероприятия, посвященное годовщине смерти шехида Шохрата Мехман оглу Джалилова.

В Хачмазе с участием районной общественности состоялось мероприятия, посвященное годовщине смерти шехида Шохрата Мехман оглу Джалилова.

Как передает северное бюро Report, в мероприятии приняли участие сотрудники Исполнительной власти Хачмазского района, районных управлений и организаций, члены семей шехидов, участники Отечественной войны.

Джалилов Шохрат Мехман оглу родился 11 января 1998 года в селе Гянджели Хачмазского района. В период Отечественной войны участвовал в боях за освобождение Джебраила, Физули и Ходжавенда. Ш.Джалилов погиб 24 октября в боях за освобождение сел Зогалбулаг, Дюдюклю. Был похоронен 28 октября в Хачмазе.

Распоряжениями президента, Верховного главнокомандующего ВС Ильхама Алиева награжден медалями "За родину", "За освобождение Физули", "За освобождение Ходжавенда" и "За освобождение Джебраила".