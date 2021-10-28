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В Хачмазе почтили память шехида Отечественной войны

В Хачмазе почтили память шехида Отечественной войны В Хачмазе с участием районной общественности состоялось мероприятия, посвященное годовщине смерти шехида Шохрата Мехман оглу Джалилова.
Социальная защита
28 октября 2021 г. 15:19
В Хачмазе почтили память шехида Отечественной войны

В Хачмазе с участием районной общественности состоялось мероприятия, посвященное годовщине смерти шехида Шохрата Мехман оглу Джалилова.

Как передает северное бюро Report, в мероприятии приняли участие сотрудники Исполнительной власти Хачмазского района, районных управлений и организаций, члены семей шехидов, участники Отечественной войны.

Джалилов Шохрат Мехман оглу родился 11 января 1998 года в селе Гянджели Хачмазского района. В период Отечественной войны участвовал в боях за освобождение Джебраила, Физули и Ходжавенда. Ш.Джалилов погиб 24 октября в боях за освобождение сел Зогалбулаг, Дюдюклю. Был похоронен 28 октября в Хачмазе.

Распоряжениями президента, Верховного главнокомандующего ВС Ильхама Алиева награжден медалями "За родину", "За освобождение Физули", "За освобождение Ходжавенда" и "За освобождение Джебраила".

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Версия на азербайджанском языке ФотоVətən müharibəsi şəhidi Xaçmazda anılıb

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