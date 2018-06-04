В Гянджинском центре ASAN xidmət приступили к оказанию юридических услуг онлайн

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ В Гянджинском центре ASAN xidmət при Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики приступили к оказанию юридических услуг онлайн.

Об этом Report сообщили в отделе информационного обеспечения Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики.

Так, граждане смогут воспользоваться юридическими услугами, обратившись в электронный юридический кабинет.

Подобный кабинет, созданный в Гянджинском центре ASAN xidmət в рамках пилотного проекта, предусматривается создать и в других центрах ASAN xidmət.