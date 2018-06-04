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    В Гянджинском центре ASAN xidmət приступили к оказанию юридических услуг онлайн

    Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ В Гянджинском центре ASAN xidmət при Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики приступили к оказанию юридических услуг онлайн. 

    Об этом Report сообщили в отделе информационного обеспечения Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики. 

    Так, граждане смогут воспользоваться юридическими услугами, обратившись в электронный юридический кабинет. 

    Подобный кабинет, созданный в Гянджинском центре ASAN xidmət в рамках пилотного проекта, предусматривается создать и в других центрах ASAN xidmət. 

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