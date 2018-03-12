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    В Гяндже в преддверии праздника Новруз открылись ярмарки - ЦЕНЫ

    Целью проведения ярмарок является создание возможности гражданам делать покупки соответственно их бюджету

    Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ В Гяндже открылись ярмарки «Праздник Новруз - 2018"

    Как сообщает Report, организованные ИВ Гянджи ярмарки действуют по субботам и выходным в торговом центре Gəncə Grand Qafqaz.

    Целью проведения ярмарок является создание возможности гражданам делать покупки соответственно их бюджету.

    Первый заместитель главы ИВ Гянджи Эльнур Рзаев, депутат Пярвин Керимзаде и председатель гянджинской городской организации Партии Ени Азербайджан, депутат Нагиф Гамзаев посетили ТЦ Gəncə Grand Qafqaz, поинтересовались качеством и ценами на продукты.

    Сообщается, что все продукты на ярмарках поставляются после проверки. Здесь более 30 предприятий и компаний предлагают покупателям говядину, баранину и курятину ниже рыночной цены, а также мучные изделия, колбасы и сосиски, яйца, лук, картофель, различные сорта масла, овощи, фрукты и т.д.

    Цены на ярмарках приведены ниже:

    Мука (50 кг) 20,60 AZN

    Мука (25 кг) 10.60 AZN

    Мука (10 кг) 4.40 AZN

    Мука (5 кг) 2.30AZN

    Говядина (кг) 8 AZN

    Баранина (кг) 9 AZN

    Яйца (шт) 0.10 AZN

    Картофель кг 0.40 AZN

    Лук кг 0.30 AZN

    Макароны (1 кг) 0.70 AZN

    Вермишель (1 кг) 0.80 AZN

    Чай Final 1.88 AZN

    Лимонад (шт) 0.20 AZN

    Яблоки (1 кг) 1 AZN

    Мандарины (1 кг) 1.50 AZN

    Колбаса (1 кг) 5 AZN

    Сосиски (1 кг) 4.70 AZN

    Майонез Bizim Süfrə (500 гр) 1.87 AZN

    Масло Supersun (1.200 гр) 5.30 AZN

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