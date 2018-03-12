В Гяндже в преддверии праздника Новруз открылись ярмарки - ЦЕНЫ

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ В Гяндже открылись ярмарки «Праздник Новруз - 2018"

Как сообщает Report, организованные ИВ Гянджи ярмарки действуют по субботам и выходным в торговом центре Gəncə Grand Qafqaz.

Целью проведения ярмарок является создание возможности гражданам делать покупки соответственно их бюджету.

Первый заместитель главы ИВ Гянджи Эльнур Рзаев, депутат Пярвин Керимзаде и председатель гянджинской городской организации Партии Ени Азербайджан, депутат Нагиф Гамзаев посетили ТЦ Gəncə Grand Qafqaz, поинтересовались качеством и ценами на продукты.

Сообщается, что все продукты на ярмарках поставляются после проверки. Здесь более 30 предприятий и компаний предлагают покупателям говядину, баранину и курятину ниже рыночной цены, а также мучные изделия, колбасы и сосиски, яйца, лук, картофель, различные сорта масла, овощи, фрукты и т.д.

Цены на ярмарках приведены ниже:

Мука (50 кг) 20,60 AZN

Мука (25 кг) 10.60 AZN

Мука (10 кг) 4.40 AZN

Мука (5 кг) 2.30AZN

Говядина (кг) 8 AZN

Баранина (кг) 9 AZN

Яйца (шт) 0.10 AZN

Картофель кг 0.40 AZN

Лук кг 0.30 AZN

Макароны (1 кг) 0.70 AZN

Вермишель (1 кг) 0.80 AZN

Чай Final 1.88 AZN

Лимонад (шт) 0.20 AZN

Яблоки (1 кг) 1 AZN

Мандарины (1 кг) 1.50 AZN

Колбаса (1 кг) 5 AZN

Сосиски (1 кг) 4.70 AZN

Майонез Bizim Süfrə (500 гр) 1.87 AZN

Масло Supersun (1.200 гр) 5.30 AZN