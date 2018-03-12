В Гяндже в преддверии праздника Новруз открылись ярмарки - ЦЕНЫ

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ В Гяндже открылись ярмарки «Праздник Новруз - 2018"
Как сообщает Report, организованные ИВ Гянджи ярмарки действуют по субботам и выходным в торговом центре Gəncə Grand Qafqaz.
Целью проведения ярмарок является создание возможности гражданам делать покупки соответственно их бюджету.
Первый заместитель главы ИВ Гянджи Эльнур Рзаев, депутат Пярвин Керимзаде и председатель гянджинской городской организации Партии Ени Азербайджан, депутат Нагиф Гамзаев посетили ТЦ Gəncə Grand Qafqaz, поинтересовались качеством и ценами на продукты.
Сообщается, что все продукты на ярмарках поставляются после проверки. Здесь более 30 предприятий и компаний предлагают покупателям говядину, баранину и курятину ниже рыночной цены, а также мучные изделия, колбасы и сосиски, яйца, лук, картофель, различные сорта масла, овощи, фрукты и т.д.
Цены на ярмарках приведены ниже:
Мука (50 кг) 20,60 AZN
Мука (25 кг) 10.60 AZN
Мука (10 кг) 4.40 AZN
Мука (5 кг) 2.30AZN
Говядина (кг) 8 AZN
Баранина (кг) 9 AZN
Яйца (шт) 0.10 AZN
Картофель кг 0.40 AZN
Лук кг 0.30 AZN
Макароны (1 кг) 0.70 AZN
Вермишель (1 кг) 0.80 AZN
Чай Final 1.88 AZN
Лимонад (шт) 0.20 AZN
Яблоки (1 кг) 1 AZN
Мандарины (1 кг) 1.50 AZN
Колбаса (1 кг) 5 AZN
Сосиски (1 кг) 4.70 AZN
Майонез Bizim Süfrə (500 гр) 1.87 AZN
Масло Supersun (1.200 гр) 5.30 AZN
News DepartmentАвтор новости
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