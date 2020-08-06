О нас
Report Georgia

В Гяндже семье Национального героя выдали квартиру

В Гяндже семье Национального героя выдали квартиру Министерство труда и социальной защиты населения выдало семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны 15 квартир в новом жилом здании в Гяндже.
Социальная защита
6 августа 2020 г. 15:17
В Гяндже семье Национального героя выдали квартиру

Министерство труда и социальной защиты населения выдало семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны 15 квартир в новом жилом здании в Гяндже. 

Об этом Report сообщили в министерстве.

В церемонии предоставления квартир выступил замминистра труда и социальной защиты населения Хидаят Абдуллаев.

Замминистра сообщил, что в 2018 году министерство выдало семьям шехидов и инвалидам войны 626 квартир, в 2019 – 934 квартиры, а в 2020 планируется выдать 1 500 квартир.

Х.Абдуллаев сказал, что из запланированных в 2020 году 1500 квартир 554 выданы семьям шехидов и инвалидам войны, остальные планируется представить до конца года. По его словам, до сих пор семьям шехидов и инвалидам войны было выдано 8 142 квартиры.

Замминистра отметил, что продолжается обеспечение инвалидов войны автомобилями. В 2018 году было выдано 265 автомобилей, в 2019 – 600 автомобилей, в 2020 планируется выдать 400 автомобилей, из них 150 уже выданы. Всего инвалидам войны выдано 6 900 автомобилей. 

Среди обеспеченных сегодня квартирами семей в Гяндже была семья Национального героя Эльбруса Аллахвердиева.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоGəncədə Milli Qəhrəmanın ailəsinə mənzil verildi

Новости партнеров

Самое важное

ИВ: Улицу Ази Аланова не переименовывали в улицу Полада Гашимова
ИВ: Улицу Ази Аланова не переименовывали в улицу Полада Гашимова
6 августа 2020 г. 10:10
Минобразования о начале нового учебного года
Минобразования о начале нового учебного года
5 августа 2020 г. 16:21
Привлеченному к лечению COVID-19 врачу вынесен строгий выговор
Привлеченному к лечению COVID-19 врачу вынесен строгий выговор
5 августа 2020 г. 14:35
Названы пригодные для использования пляжи Баку
Названы пригодные для использования пляжи Баку
4 августа 2020 г. 17:16
В Азербайджане выявили 286 новых случаев заражения
В Азербайджане выявили 286 новых случаев заражения
2 августа 2020 г. 18:45
Запреты на въезд в страны: ограничения, применяемые в связи с коронавирусом
Запреты на въезд в страны: ограничения, применяемые в связи с коронавирусом
1 августа 2020 г. 16:39
В России завершены клинические испытания вакцины от COVID-19
В России завершены клинические испытания вакцины от COVID-19
1 августа 2020 г. 12:00
Хикмет Гаджиев: Провокация Армении обернулась полным фиаско - ИНТЕРВЬЮ
Хикмет Гаджиев: Провокация Армении обернулась полным фиаско - ИНТЕРВЬЮ
1 августа 2020 г. 11:48
Движение общественного транспорта прекращено на два дня
Движение общественного транспорта прекращено на два дня
1 августа 2020 г. 00:04
В Азербайджане снижают заложенную в бюджете цену нефти
В Азербайджане снижают заложенную в бюджете цену нефти
31 июля 2020 г. 15:30

Последние новости

16:04
В Лос-Анджелесе отключат свет и газ организаторам вечеринок Другие страны
15:29
Правительство Мавритании ушло в отставку Другие страны
15:18
Хакеры взломали облачное хранилище Canon ИКТ
15:17
ФотоВ Гяндже семье Национального героя выдали квартиру Социальная защита
15:16
Электрички Баку-Хырдалан-Сумгайыт не будут курсировать три месяца Инфраструктура
15:05
Билеты на рейсы Баку-Нахчыван будут продаваться по новым правилам Инфраструктура
14:56
Азербайджанские моряки застряли на судне "Агдаш" в порту Суэца Бизнес
14:44
Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса состоится завтра Милли Меджлис
14:41
ФотоГотовится законопроект о пенсии военнослужащихОБНОВЛЕНО Милли Меджлис
14:28
Саттар Мохбалыев: Вынужденные переселенцы разбирают санатории на части Милли Меджлис
14:17
Минобороны: Родителям запрещено участвовать в церемонии Военной присяги Армия
14:14
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра Экология
13:52
В Азербайджане готовятся новые критерии назначения инвалидности Милли Меджлис
13:35
Власти прокомментировали вопрос в связи с детскими пособиями Милли Меджлис
13:26
ВидеоПродолжаются совместные военные учения Азербайджана и Турции Армия
Вся новостная лента