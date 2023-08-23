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В Гяндже сдан в эксплуатацию приют для уличных животных

В Гяндже сдан в эксплуатацию приют для уличных животных В городе Гяндже сдан в эксплуатацию приют для бездомных уличных животных.
Социальная защита
23 августа 2023 г. 20:07
В Гяндже сдан в эксплуатацию приют для уличных животных

В городе Гяндже сдан в эксплуатацию приют для бездомных уличных животных.

По данным западного бюро Report, приют был создан в рамках пилотного проекта, который был выдвинут в качестве общественной инициативы.

В приюте, созданном при поддержке Исполнительной власти города Гянджи и производственного объединения жилищно-коммунального хозяйства Гянджи, будут лечить бездомных животных, делать прививки.

Животных, привезенных в этот приют, после стерилизации и вакцинирования от бешенства будут повторно выпускать на волю.

В приюте будут работать 1 ветеринар, 2 сотрудника и несколько волонтеров.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGəncədə küçə heyvanları üçün sığınacaq istifadəyə verilib

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