В Гяндже отметили День Победы - 9 Мая - ФОТО - ВИДЕО

Гянджа. 9 мая. REPORT.AZ/ В Гяндже отметили 73-ю годовщину Дня Победы - 9 Мая.

Как сообщает западное бюро Report, в мероприятии, организованном в Ханском саду перед памятником Героя СССР Исрафила Мамедова, приняли участие глава исполнительной власти города Эльмар Велиев, участники Великой Отечественной Войны, представители и официальные лица города.

Э.Велиев возложил венок к могиле Исрафила Мамедова, прозвучал государственный гимн, произведен залп.

Коллектив Гянджинского государственного драмтеатра выступил с композицией.

Глава ИВ Э.Велиев встретился с участниками войны, которые выразили благодарность главе государства и городской администрации за внимание и заботу о ветеранах.

Председатель организации ветеранов города Гянджи Юсиф Мамедов сказал, что сейчас в Гяндже живет 11 ветеранов и 70 труженников тыла ВОВ.

В продолжение мероприятия ветераны поделились своими воспоминаниями.