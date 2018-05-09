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    В Гяндже отметили День Победы - 9 Мая - ФОТО - ВИДЕО

    Гянджа. 9 мая. REPORT.AZ/ В Гяндже отметили 73-ю годовщину Дня Победы - 9 Мая.

    Как сообщает западное бюро Report, в мероприятии, организованном в Ханском саду перед памятником Героя СССР Исрафила Мамедова, приняли участие глава исполнительной власти города Эльмар Велиев, участники Великой Отечественной Войны, представители и официальные лица города.

    Э.Велиев возложил венок к могиле Исрафила Мамедова, прозвучал государственный гимн, произведен залп.

    Коллектив Гянджинского государственного драмтеатра выступил с композицией.

    Глава ИВ Э.Велиев встретился с участниками войны, которые выразили благодарность главе государства и городской администрации за внимание и заботу о ветеранах.

    Председатель организации ветеранов города Гянджи Юсиф Мамедов сказал, что сейчас в Гяндже живет 11 ветеранов и 70 труженников тыла ВОВ. 

    В продолжение мероприятия ветераны поделились своими воспоминаниями.

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